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Suriye sınırına dev Türk bayrağı yapıldı

Suriye sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı. Mahalle sakinleri 6 bin adet parke taşını elleriyle tepeye taşıdılar.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 17:47
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Suriye sınırına dev Türk bayrağı yapıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Mahallesi'nde, Suriye'den de görülebilen tepeye parke taşlarıyla dev Türk bayrağı yapıldı.

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Suriye sınırına dev Türk bayrağı yapıldı

Suriye'nin Atme kasabasının görüldüğü Oğulpınar Mahallesi'nde Ahmet Kaya tarafından mahalle sakinlerinin destekleriyle parke taşları ile yapılan 70 metrekarelik Türk bayrağı yapımında 6 bin adet parke taşı kullanıldı.

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Suriye sınırına dev Türk bayrağı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı sürecinde mahalle halkı tarafından yapılan dev bayrağın etrafında ilerleyen günlerde çevre düzenlemesi de yapılacak.

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Suriye sınırına dev Türk bayrağı yapıldı
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Suriye sınırına dev Türk bayrağı yapıldı

Sınırın sıfır noktasına dev bayrak yapma fikrinin harekata katılan askerlere destek olmaktan çıktığını belirten Ahmet Kaya, "Bayrağı yapmamız 5 gün sürdü ve yaklaşık 6 bin adet parke taşı kullanarak yaptık. Parke taşlarını ellerimizle tek tek tepeye taşıdık. Bayrak bizler için canlarını ortaya koyan şehitlerimize armağan olsun" dedi.