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Haberler Galeri Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar tüm Türkiye'yi şoke etti. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Fırat Karakuş, eşi ve kızını aradığını söyledi. Eşi ve kızını bulmak için Esra Erol'dan yarım isteyen Fırat Karakuş, Esra Karakuş'un komşuları olan ve eşinden 28 yaş büyük olan Cengiz Bey ile kaçmış olabileceğini ifade etti. Esra Erol ve ekibi tarafından bulunan Esra Karakuş, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Küçük çocuğunun babasının komşusu olduğunu söylene Esra Karakuş, DNA sonucunu öğrenince sevinç çığlıkları attı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eş şok yaşarken, genç kadın "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 26.09.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 11:03
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Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

Olayın yankıları sürerken yapılan DNA testinin sonuçları da geldi. Canlı yayında DNA testi sonucu açıklandığında çocuğunun kocasından olmadığını öğrenen Esra Karakuş sevinçten havalara uçtu.

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Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

KARISINI VE KIZINI ARARKEN ŞOKE OLDU

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı.

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Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

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Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

TALİHSİZ ADAM DNA TESTİ İSTEDİ

Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.