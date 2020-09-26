Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor" diye konuştu.

MİNARE KAPLAMALARI TAMAMLANDI

Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldığını anlatan Yıldız, "Dış cephe kaplamaları tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine takıldı. Selamlık bölümünde ibadete açılacağı güne doğru hazırlıklar yapılıyor.