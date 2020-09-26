Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih... Son dakika haberine göre; İstanbul Taksim Meydanı'nda temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii'nin yüzde 80'i tamamlandı. Cami inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, caminin ibadete açılacağı tarihi de açıkladı. Giriş Tarihi: 26.09.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 11:13
İstanbul'da yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı'nda yani Nisan 2021'de ibadete açılması planlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇALIŞMALAR 1 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLAMIŞTI Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii'nin inşaatına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilmişti. 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor.
Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise devam ediyor.
"TAKSİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLACAK" Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Heyecan ve merakla Taksim Camii'nin açılacağı günü bekliyoruz.
Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor" diye konuştu.
MİNARE KAPLAMALARI TAMAMLANDI Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldığını anlatan Yıldız, "Dış cephe kaplamaları tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine takıldı. Selamlık bölümünde ibadete açılacağı güne doğru hazırlıklar yapılıyor.