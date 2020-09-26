26 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

Son dakika haberine göre; İstanbul Taksim Meydanı'nda temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii'nin yüzde 80'i tamamlandı. Cami inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, caminin ibadete açılacağı tarihi de açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.09.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 11:13
  • 1
  • 10
Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

İstanbul'da yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı'nda yani Nisan 2021'de ibadete açılması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

ÇALIŞMALAR 1 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLAMIŞTI
Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii'nin inşaatına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilmişti. 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor.

  • 3
  • 10
Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise devam ediyor.

  • 4
  • 10
Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

"TAKSİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLACAK"
Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Heyecan ve merakla Taksim Camii'nin açılacağı günü bekliyoruz.

  • 5
  • 10
Taksim Camii’nde sona doğru! İşte ibadete açılacağı tarih...

Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor" diye konuştu.

MİNARE KAPLAMALARI TAMAMLANDI
Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldığını anlatan Yıldız, "Dış cephe kaplamaları tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine takıldı. Selamlık bölümünde ibadete açılacağı güne doğru hazırlıklar yapılıyor.