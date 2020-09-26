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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yeni çelişki! Ümitcan Uygun o gece orada mıydı?

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili araştırmalar devam ederken yeni bilgiler ve yeni çelişkiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Aleyna'nın ölümü sonrası tırnakları arasında bir erkek DNA'sı bulunurken üzerinde de sperm örnekleri bulunmuştu. Ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradığı düşüncesi akıllara gelirken Aleyna'nın avukatından yeni açıklamalar geldi. Avukat Umur Yıldırım, Ümitcan'a ait HTS kayıtlarının neden eksik olduğunu açıklarken tutanakların birbiriyle uyuşmadığını da dile getirdi. İşte Aleyna Çakır'ın ölümünün perde arkası...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 09:42
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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yeni çelişki! Ümitcan Uygun o gece orada mıydı?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni belgeler, tutanak uyuşmazlıkları davanın gizemini daha da büyüttü. Son olarak 'Aleyna Çakır öldüğünde Ümitcan Uygun orada mıydı? Ümitcan Uygun eve saat kaçta geldi? İkinci bir telefonu var mıydı?' şeklindeki pek çok soru ortaya çıkarken yeni çelişkiler de gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ise son dakika açıklamalarında bulundu.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yeni çelişki! Ümitcan Uygun o gece orada mıydı?

TUTANAKLAR BİRBİRİYLE UYUŞMUYOR!

Aleyna'nın öldüğü geceye dair yazılan tutanakların birbiriyle uyuşmadığını belirten Umur Yıldırım, "3 Haziran gece 01:05 sıralarında bu yeri gören kamera görüntüleri araçtan iki kişinin indiğini iki kişinin binaya yöneldiğini aracın hareket edip gittiği belirtiliyor. Ama yeni gelen tutanakta bir kişinin indiğini binaya yöneldiğini aracına binip gittiği söyleniyor." Hangi bilgi doğru? dedi.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yeni çelişki! Ümitcan Uygun o gece orada mıydı?

HTS KAYITLARI NEDEN EKSİK?

HTS kayıtlarına göre Ümitcan Uygun'un telefonu 00:57'de kapanıyor, 01:13' te açılıyor ve sabah 08:59'a kadar kapalı kalıyor. Ancak ifadelerde 'Ümitcan beni 2'de aradı. 3'te aradı' şeklinde beyanlar yer alıyor. Ancak bu konuşmaların hiçbiri HTS'ye yansımamış. Bu durum da Ümitcan Uygun'un ikinci telefonu var mıydı sorusu akıllara gelmektedir.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yeni çelişki! Ümitcan Uygun o gece orada mıydı?

ALEYNA CİNSEL SALDIRIYA MI UĞRADI?

Aleyna'nın bedenindeki cinsel saldırı kalıntılarının araştırılması için savcılığa başvuruda bulunduklarını belirten Avukat Umur Yıldırım, savcılığın bu konuyu sürüncemede bıraktığı ve Ümitcan'la herhangi bir karşılaştırma yapılmadığını belirtti.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yeni çelişki! Ümitcan Uygun o gece orada mıydı?

Bu olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Gülay Uygun'un şüpheli ölümüyle ilgili kardeşi Ümit Köse açıklamalarda bulundu. Ümit Köse o gün yaşananları anlatırken çelişkiler daha da arttı. Ailenin silahı olmadığını, Ümitcan'ın elindeki silahın kuru sıkı olduğunu söylese de Atv haber Ümican Uygun'un olay günü yakınlarına 'Annem benim silahımı aldı gitti' dediği bilgisine ulaştı.