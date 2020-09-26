Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yeni çelişki! Ümitcan Uygun o gece orada mıydı?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni belgeler, tutanak uyuşmazlıkları davanın gizemini daha da büyüttü. Son olarak 'Aleyna Çakır öldüğünde Ümitcan Uygun orada mıydı? Ümitcan Uygun eve saat kaçta geldi? İkinci bir telefonu var mıydı?' şeklindeki pek çok soru ortaya çıkarken yeni çelişkiler de gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ise son dakika açıklamalarında bulundu.

