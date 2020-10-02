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Esra Erol'da canlı yayınında duygusal anlar! 8 ay sonra kızlarını görünce...

Esra Erol'da programı bir hasreti daha sona erdirdi. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve haber alınamayan Arzu Ulu, aylar sonra çocuklarıyla bir araya geldi. İşte Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 21:18
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Esra Erol'da canlı yayınında duygusal anlar! 8 ay sonra kızlarını görünce...

Atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol bir aileyi daha kavuşturdu.

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Esra Erol'da canlı yayınında duygusal anlar! 8 ay sonra kızlarını görünce...

8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu'ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı.

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Esra Erol'da canlı yayınında duygusal anlar! 8 ay sonra kızlarını görünce...

Genç kadın canlı yayına bağlanarak çocuklarını çok özlediğini dile getirmişti.

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Esra Erol'da canlı yayınında duygusal anlar! 8 ay sonra kızlarını görünce...

Esra Erol, bu çağrıya sessiz kalmadı ve günler sonra Arzu Ulu'ya sürpriz yaparak onu ailesi ve evlatları ile buluşturdu.

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Esra Erol'da canlı yayınında duygusal anlar! 8 ay sonra kızlarını görünce...

Stüdyoda ise o an duygusal anlar yaşandı.