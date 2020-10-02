Esra Erol'da canlı yayınında duygusal anlar! 8 ay sonra kızlarını görünce...

Esra Erol'da programı bir hasreti daha sona erdirdi. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve haber alınamayan Arzu Ulu, aylar sonra çocuklarıyla bir araya geldi. İşte Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 21:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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