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Haberler Galeri ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

ŞOK'ta hafta sonu indirimleri başlıyor. Sürpriz ürünlerle dolu ŞOK 3 Ekim kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta sonu kampanyalarını incelediğimizde tablet, powerbank, 32 GB USB bellek, 32 GB Micro DFHC hafıza kartı, 3 ayaklı lambader, portatif gardırop gibi çeşit çeşit ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 3 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:03
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ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyalarında hangi ürünlerin olacağı merakla araştırılıyordu. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünle olacak? İşte ŞOK 3 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

T290 - 8'' Tablet

• 800x1280 Ekran çözünürlüğü
• AMD A8 2 Ghz işlemci
• 2 gb Ram
• 32 gb Dahili hafıza (512 GB'a kadar arttırılabilir)
• 10 saat bekleme süresi
• Android 8.0
• 0.8x12.44x21 cm
• 345 gr
• 5100 Mah

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ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

32 Gb Usb Bellek

32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı

• 100MB/sn maksimum okuma hızı
• Full HD kayıt
• Su geçirmez
• Darbelere dayanıklı
• SD'ye dönüştürme adaptörü dahildir

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ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

10.000 Mah Powerbank

• Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
• Akıllı Şarj Desteği
• İnce tasarım

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ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

3 Ayaklı Lambader

• 40 cm başlık çapı
• 20cm başlık yüksekliği
• 2 metre CE belgeli arapuarlı kablo
• 120cm 18mm mdf kaplama ayak