ŞOK hafta sonu kampanyaları: 3-6 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Tablet, Powerbank...

ŞOK'ta hafta sonu indirimleri başlıyor. Sürpriz ürünlerle dolu ŞOK 3 Ekim kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta sonu kampanyalarını incelediğimizde tablet, powerbank, 32 GB USB bellek, 32 GB Micro DFHC hafıza kartı, 3 ayaklı lambader, portatif gardırop gibi çeşit çeşit ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 3 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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