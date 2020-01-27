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Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz"

Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanışarak evlendiği Hülya Özsoy'un evden kaçmasıyla Türkiye'nin gündemine oturacak olayın fitilini ateşlemiş oldu. Hülya Özsoy'a sevgisini anlatırken gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy, internete lanet edince sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtığını Esra Erol ve ekibi ortaya çıkarmıştı. Hülya Özsoy'un canlı yayına katılmasıyla annesi Habibe Hanım da stüdyoya gelerek aylar sonra kozlarını paylaştı. Kızına dön çağrısı yapan acılı anne, Hülya'nın ileri derece şeker hastası olduğunu da söyledi. Hülya Özsoy bir türlü evine dönmeye ikna olmayınca bu kez de Arif'in babası 27 Ocak Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınına katılarak oğlunu ikna etmeye çalıştı. Esra Erol'da bugün canlı yayında Arif hakkında iddialarda bulunan Ali Yörük, oğlunun daha önce de başka bir kız getirdiğini belirterek, "Oğlumu Hülya'nın elinden kurtarmak istiyorum" dedi. İşte Esra Erol'da canlı yayına katılan Ali Yörük'ün Hülya Özsoy ve ailesi hakkında ortaya attığı çarpıcı iddialar...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 23:28
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Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz"
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım istedi.

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Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz"
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

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Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz"
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

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Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz"
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

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Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz"
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.