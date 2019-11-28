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29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…

BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım günü için yayınlandı. Hesaplı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 29 Kasım BİM aktüel katalogda yer alan ürünleri araştırıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta yine dopdolu. Buzdolabından Türk kahvesi makinesine, blender setinden Smart Drone'a kadar birbirinden farklı tipte ürün siz müşterilerini bekliyor. 29 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesini sizler için derledik. İşte, BİM'de haftanın en hesaplı ve uygun aktüel ürünleri…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 02:12
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29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…

29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Uygun ve hesaplı alışverişin adresi BİM'de bu hafta fırsat ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel katalog her hafta Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. 29 Kasım Cuma BİM katalogda bu hafta; oyuncular için kulaklık, smart drone, mutfak takımı seti, buzdolabı, blender seti, tost makinesi gibi ürünler satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilir ürünlerin fiyat ve özellik bilgisini öğrenebilirsiniz. İşte, 29 Kasım BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 29 KASIM CUMA

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29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…

Buzdolabı Keysmart Key 330 ST

• İki kapılı
• Dondurucu bölme 71 lt
• Soğutucu bölme 245 lt
• 1 adet sebzelik
• A sınıfına göre %20 daha az enerji harcar
• Brüt 330, Net 316
• Kapı Yönü Değiştirilebilme
• 10 iş günü içerisinde Türkiye'nin her noktasına ÜCRETSİZ eve teslimat ve montaj

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29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…

Blender Seti Rhapsody Fakir

• 1500 Watt
• Ergonomik tasarım
• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu
• Paslanmaz çelik blender
• Paslanmaz çelik mikser
• 600 ml kapasiteli ölçü kabı

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29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…

Türk Kahvesi Makinesi Keysmart

• Köpük algılama
• 4 fincan kapasitesi
• Işıklı ve sesli uyarı
• Taşma Önleme Teknolojisi

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29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…

Tost Makinesi Keysmart

• 6 dilim ekmek kapasitesi
• Termostat ışığı
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir plakalar
• Yağ toplama haznesi (2 adet)
• Yanmaz, çizilme ve yapışma direnci yüksek granit görüntülü kaplama pişirme yüzeyi
• 180 derece açılabilme özelliği
• 3 Kademeli ısı ayarı