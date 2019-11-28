29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…

BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım günü için yayınlandı. Hesaplı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 29 Kasım BİM aktüel katalogda yer alan ürünleri araştırıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta yine dopdolu. Buzdolabından Türk kahvesi makinesine, blender setinden Smart Drone'a kadar birbirinden farklı tipte ürün siz müşterilerini bekliyor. 29 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesini sizler için derledik. İşte, BİM'de haftanın en hesaplı ve uygun aktüel ürünleri…