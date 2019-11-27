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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr bekçilik açıklaması yaptı mı?

Sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişlerine devam eden bekçi adayları, PA.edu.tr üzerinden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında ne zaman açıklama yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirdi. Peki, Polis Akademisi bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 17:11
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr bekçilik açıklaması yaptı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alım süreci için heyecan dorukta. Son günlerde büyük merak konusu olan bekçilik mülakat sonuçları için adaylar, EGM'nin ve Polis Akademisi'nin https://www.pa.edu.tr/ adresine yoğun ilgi gösteriyor.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr bekçilik açıklaması yaptı mı?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaşadıkları illerde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen gençler, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için PA.edu.tr üzerinden gelecek olan açıklamalara göre işlemlerini gerçekleştirecek.

Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nin yaptığı resmi açıklama var mı? O konuda bazı detaylar...

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr bekçilik açıklaması yaptı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için akademiden herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr bekçilik açıklaması yaptı mı?

Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor. Dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr bekçilik açıklaması yaptı mı?

BEKÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.