Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr bekçilik açıklaması yaptı mı?

Sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişlerine devam eden bekçi adayları, PA.edu.tr üzerinden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında ne zaman açıklama yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirdi. Peki, Polis Akademisi bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





