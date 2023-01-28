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Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı kar yağışı Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Doğu'daki birçok şehrin merkezi karla kaplandı. Yer yer 50 cm'yi aşan beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı. Kurak geçen kış mevsiminde bastıran kar, kayak merkezlerini de hareketlendirdi. İşte yurdun dört bir yanından kar manzaları...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 13:09
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Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRE ÖLÇÜLDÜ
Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oldu. Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

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Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı

Kente 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının bölgede 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

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Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı

METEOROLOJİ UYARMIŞTI, KARS'TA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji uyarıda bulunmuştu, Kars'ta kar yağışı başladı. Uzun süreden beri beklenen kar yağdı. Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürdü. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlarda kendilerini sokağa attı. Kars Kalesi'nin olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada hem kar altında yürüdü, hem de bol bol fotoğraf çekildi.

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Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı

Kars'ta ocak ayının sonlarında kar yağdığını ifade eden Cabbar Baykız, "Bu yaştayım hayatımda ilk kez bu zamana kadar kar yağmadığını gördüm. Gerçekten şehrimize kar yakışıyor. Çok uzun zamandır kar yağmıyordu, Ocak ayının sonuna geldik. İlk defa kar düştü. İnşallah yağmaya devam eder. Serhat şehri, serhat şehir yapan en büyük unsurlardan birisi kardır" dedi.

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Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı
Öte yandan, Kars’ta başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Kars’ta hava sıcaklığı ise eksi 10 derece olarak ölçüldü.