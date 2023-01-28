28 Ocak 2023, Cumartesi
Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı kar yağışı Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Doğu'daki birçok şehrin merkezi karla kaplandı. Yer yer 50 cm'yi aşan beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı. Kurak geçen kış mevsiminde bastıran kar, kayak merkezlerini de hareketlendirdi. İşte yurdun dört bir yanından kar manzaları...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 13:09
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