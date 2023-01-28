Türkiye genelinde kar yağışları başladı! Beyaz örtü büyük sevinçle karşılandı

Kente 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının bölgede 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.