Esra Erol stüdyodan kovmuştu! Ortalık bir kez daha karıştı! Canlı yayında terlik fırlattı

Esra Erol'un dünkü yayınında bir kez daha ortalık karıştı. Şimdi ben konuşacağım diyerek söze başlayan Nilüfer, "Ben bir karar aldım abla. Salih ile Mevla boşansa da boşanmasa da kendi yolumda devam edeceğim. Ben iki üç günden beri çok düşündüm. Sizin sayenizde de bu gerçekleri gördüm." dedi.

