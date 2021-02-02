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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol stüdyodan kovmuştu! Ortalık bir kez daha karıştı! Canlı yayında terlik fırlattı Esra Erol stüdyodan kovmuştu! Ortalık bir kez daha karıştı! Canlı yayında terlik fırlattı
Esra Erol'un programına katılan Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evden kaçtığını, evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirterek yardım istedi. Sevgilisi ve nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'un programına konuk oldu. Salih Kaya'nın anlattıkları sonrası çılgına dönen Esra Erol, 'Defol git' deyip Salih'i stüdyodan kovdu. Esra Erol'un dünkü yayınında ortalık bir kez daha ortalık karıştı. Kızının anlattıklarına dayanamayan anne Hayriye Uysal, ayağındaki terliği fırlattı.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 11:20
Esra Erol'un programına katılan anne Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirterek yardım istedi. Programa katılan Salih Kaya ise anlatılanları doğruladı ve Nilüfer'in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Salih Kaya'nı anlattıklarının ardından yayına resmi eşi Mevla'nın da yayına katılmasının ardından ortalık karıştı.
Salih Kaya hem eşi Mevla hem de sevgilisi Nilüfer ile yaşamak istediğini söyledi. Nilüfer de bu ilişkiden memnun olduğunu ve Salih'le birlikte yaşamaya devam etmek istediğini söylemesi üzerine Esra Erol "bundan da utanmıyorsun" diyerek ona sert çıkışmıştı.
STÜDYODAN KOVDU
Salih aynı tutumuna devam edince Esra Erol daha fazla dayanamamış ve parmağını kapıya doğru çevirip "Salih defol git defol git…" diyerek stüdyodan kovmuştu.
Esra Erol'un dünkü yayınında bir kez daha ortalık karıştı. Şimdi ben konuşacağım diyerek söze başlayan Nilüfer, "Ben bir karar aldım abla. Salih ile Mevla boşansa da boşanmasa da kendi yolumda devam edeceğim. Ben iki üç günden beri çok düşündüm. Sizin sayenizde de bu gerçekleri gördüm." dedi.