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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Baba oğul Mercedes müzesine giderek aracın koltuğunu kesti! Bakın içinden ne çıktı Baba oğul Mercedes müzesine giderek aracın koltuğunu kesti! Bakın içinden ne çıktı
Almanya'daki Mercedes müzesine giden baba oğlu, Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu kesti. İnternet fenomeni olan ikili yaptıkları çalışmalarla dikkat çekmeye devam ederken, Mercedes'in aracının koltuğunun içinden çıkan herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:31
Bir internet platformuna içerik çeken baba oğul fenomenlerin hedefi Mercedes-Benz S-Class serisi oldu. Almanya'daki Mercedes müzesine giden fenomenler bir aracın koltuğunu parçaladı. Koltuğun içinden çıkan şey herkesi şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ellerindeki bıçakla Mercedes'in sürücü koltuğunu kesmeye başlayan baba oğul fenomenler kısa sürede içinde bir şeyin olduğunu fark etti. Hedefine hızla ilerlemek için koltuğu parçalamaya başlayan fenomenler de bulduklarına şaşırdı.
ÖNCE ARABADAN SÖKTÜ
YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.
Yumuşak kısmı bulsalar da asıl hedefleri burası değil. Koltuğun daha derinliklerine inmek için büyük çaba sarf ediliyor.
Peki Almanya'daki Mercedes müzesinde bulanan aracın koltuğunun içinden ne çıktı?