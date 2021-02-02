Tanıtımı bile Yunanistan'ı yerinden zıplattı! ZAHA geliyor! Denizlerdeki gücümüze taze kan

Son dakika: Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi sonrası başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke, atılan bu adımın karşısında durmuştu. Kararının arkasında durarak geri adım atmayan Türkiye, önemli bir zafer elde etti. Yunanistan ile yaşanan denizlerdeki bu sorun, mavi sulardaki askeri gücün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi gelecek yıl sulara inecek. Bu gemiye eşlik edecek deniz araçlarında da seri üretime geçildi. ZAHA, Türkiye'nin bu konuda attığı en önemli deniz araçlarının başında geliyor. Tanıtımı bile Yunanistan'da büyük korku ve paniğe neden oldu.