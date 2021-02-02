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Tanıtımı bile Yunanistan'ı yerinden zıplattı! ZAHA geliyor! Denizlerdeki gücümüze taze kan

Son dakika: Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi sonrası başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke, atılan bu adımın karşısında durmuştu. Kararının arkasında durarak geri adım atmayan Türkiye, önemli bir zafer elde etti. Yunanistan ile yaşanan denizlerdeki bu sorun, mavi sulardaki askeri gücün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi gelecek yıl sulara inecek. Bu gemiye eşlik edecek deniz araçlarında da seri üretime geçildi. ZAHA, Türkiye'nin bu konuda attığı en önemli deniz araçlarının başında geliyor. Tanıtımı bile Yunanistan'da büyük korku ve paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 10:35
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Tanıtımı bile Yunanistan'ı yerinden zıplattı! ZAHA geliyor! Denizlerdeki gücümüze taze kan
Deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı için ilk adım 2017 yılında atıldı.
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Tanıtımı bile Yunanistan'ı yerinden zıplattı! ZAHA geliyor! Denizlerdeki gücümüze taze kan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan araca ilişkin tüm çalışmaları ise FNSS isimli savunma şirketi yürütüyor.
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Tanıtımı bile Yunanistan'ı yerinden zıplattı! ZAHA geliyor! Denizlerdeki gücümüze taze kan
ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip araç olarak ifade ediliyor.
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Tanıtımı bile Yunanistan'ı yerinden zıplattı! ZAHA geliyor! Denizlerdeki gücümüze taze kan
Araç olası bir deniz harekâtında gemilerden denize indirilerek, askerlerin karaya güvenli bir şekilde çıkarma yapmasını sağlıyor.
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Tanıtımı bile Yunanistan'ı yerinden zıplattı! ZAHA geliyor! Denizlerdeki gücümüze taze kan
ZAHA; Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı ve Kurtarma Aracı olmak üzere üç değişik konfigürasyona sahip bulunuyor.