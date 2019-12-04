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Tom ve Jerry intihar mı etti? Efsane çizgi filmler nasıl bitti?

Tsubasa, Tom ve Jerry ile Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? Tom ve Jerry'nin ise son bölümde intihar ettiği iddia edildi. Peki Tom ve Jerry intihar mı etti? İşte tüm gerçekler.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 17:53
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Tom ve Jerry intihar mı etti? Efsane çizgi filmler nasıl bitti?

Tsubasa, Tom ve Jerry ile Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde.

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Tom ve Jerry intihar mı etti? Efsane çizgi filmler nasıl bitti?

Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...

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Tom ve Jerry intihar mı etti? Efsane çizgi filmler nasıl bitti?

Birbirlerine düşman Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostları. Bunu anlamaları uzun sürmüş olsa da bir fare ve kedi arasındaki dostluk iç güdüsel olarak da bir noktada kovalamacaya dönmek zorundaydı.

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Tom ve Jerry intihar mı etti? Efsane çizgi filmler nasıl bitti?

Ta ki ikisi de aşık olana kadar. Tom da Jerry de kalbini kaptırmıştı. Ancak aşk onlar için hüzünlü bir sona erişin başlangıçı oldu.

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Tom ve Jerry intihar mı etti? Efsane çizgi filmler nasıl bitti?

Tom ve Jerry sevgilerinin karşılığını alamadı. Bununla da kalmadılar sevdikleri başkalarına aşık oldu. Ne Jerry ne de Tom bu durumu kaldıramadı. Tom ve Jerry'nin pek bilinmeyen finali de böyle geldi.