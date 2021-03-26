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Esra Erol milyonları şoke eden olay! 2 elti aynı adama kaçtı

Esra Erol programına katılan Mehmet Duman, 17 yıllık eşi Hamide Duran'ı bulmak için katıldı. 2 çocuk babası Duran, eşinin eltisiyle birlikte daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtığını belirtti. Esra Erol'da gündeme gelen akılalmaz olay ülkenin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 16:29
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Esra Erol milyonları şoke eden olay! 2 elti aynı adama kaçtı

Atv ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

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Esra Erol milyonları şoke eden olay! 2 elti aynı adama kaçtı

İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

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Esra Erol milyonları şoke eden olay! 2 elti aynı adama kaçtı

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol milyonları şoke eden olay! 2 elti aynı adama kaçtı

EŞİ KAÇAN MEHMET DUMAN OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATTI:

Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var.

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Esra Erol milyonları şoke eden olay! 2 elti aynı adama kaçtı

Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum "Neden bu adamın telefonu sende" diye.