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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2021 Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Kandil orucuna nasıl niyet edilir? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2021 Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Kandil orucuna nasıl niyet edilir? Berat, en derin anlamıyla af ve bağışlanmayı ifade eder. İslam peygamberi Hazreti Muhammed, Berat gecesinde çokça ibadet edilmesini tavsiye etmiştir. Af, mağfiret ve aydınlanma gecesi olan Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Mübarek kandil gecesine erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2021 Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Kandil orucuna nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 26.03.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 15:43
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili, her türlü şer, kötülük, şiddet, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğretiyor. Namaz kılarak, Kur'an okuyarak, dua ederek, af ve mağfiret dileyerek geçirilen Berat Kandili'nde oruç tutulup tutulmadığı merak ediliyor. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2021 Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Kandil orucuna nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Hazreti Muhammed'in Berat gecesinde çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenilebilir.
"Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" diyerek niyet edilir. BERAT GECESİ NE OLDU?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
* Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
* Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
* Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
* Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.