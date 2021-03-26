ABD'den getirtti! Mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

Deveci, "Tavuk yetiştirmeye hobi olarak başladım. Daha önce sadece ailem için yumurta yetiştiriyordum. Tavuk ve yumurta işinin içine girdikçe yeni şeyler keşfettim. Bir arkadaşımın aracılığıyla Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirttim..."