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ABD'den getirtti! Mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

Manisa'da, evinin bahçesinde mavi yumurta yumurtlayan Amerikan ırkı Araucanas tavuklarından yetiştiren İsa Deveci (30), tanesini 50 liradan sattığı yumurtalar için gelen talebe yetişemiyor. Ayda bin adet yumurta üreten Deveci, kapasitesini arttırmak için modern bir çiftlik kurma çalışmalarına başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 17:17
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ABD'den getirtti! Mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

Manisa'da 'altın yumurtlayan' tavuk sözü gerçek oldu.

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ABD'den getirtti! Mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinde yaşayan İsa Deveci, 4 yıl önce hobi olarak tavuk beslemeye başladı. Bir arkadaşının aracılığı ile Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan 40 adet Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirten Deveci, bu yumurtalardan kuluçka yöntemiyle tavuk ve horoz yetiştirdi.

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ABD'den getirtti! Mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

60'a yakın tavuğa sahip olan Deveci, evinin bahçesinde kurduğu kümeste ayda bin adet mavi renkte yumurta elde etti.

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ABD'den getirtti! Mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen mavi yumurtaların tanesini yurt içinde 50 liradan, yurt dışına ise 10 dolardan satan Deveci, gelen taleplere yetişemediğini söyledi.

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ABD'den getirtti! Mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

Deveci, "Tavuk yetiştirmeye hobi olarak başladım. Daha önce sadece ailem için yumurta yetiştiriyordum. Tavuk ve yumurta işinin içine girdikçe yeni şeyler keşfettim. Bir arkadaşımın aracılığıyla Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirttim..."