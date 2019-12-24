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Esra Erol canlı yayınına damga vuran fotoğraflar! Nihat Bey'den Elif Hanım hakkında şok iddia

Esra Erol canlı yayınında gösterilen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da canlı yayınına katılan Elif ve Nihat çifti, boşanmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarını almak istediğini ve eşini boşamak istediğini ifade eden Elif Hanım hakkında eşi Nihat Bey'den şoke eden iddialar peş peşe geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına katılan Nihat Bey, eşi Elif Hanım'ın sosyal medya bağımlısı olduğunu, evine bakmadığını ve bir adamla kendi evlerinde birlikte olduklarını ileri sürdü. İşte Esra Erol'da canlı yayınında Nihat Bey'in Elif Hanım hakkında şoke eden sözleri ve ispat niteliğindeki o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 20:00
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Esra Erol canlı yayınına damga vuran fotoğraflar! Nihat Bey'den Elif Hanım hakkında şok iddia

Esra Erol canlı yayınında gösterilen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da canlı yayınına katılan Elif ve Nihat çifti, boşanmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarını almak istediğini ve eşini boşamak istediğini ifade eden Elif Hanım hakkında eşi Nihat Bey'den şoke eden iddialar peş peşe geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına katılan Nihat Bey, eşi Elif Hanım'ın sosyal medya bağımlısı olduğunu, evine bakmadığını ve bir adamla kendi evlerinde birlikte olduklarını ileri sürdü. İşte Esra Erol'da canlı yayınında Nihat Bey'in Elif Hanım hakkında şoke eden sözleri ve ispat niteliğindeki o fotoğraflar...

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran fotoğraflar! Nihat Bey'den Elif Hanım hakkında şok iddia

Esra Erol'u çileden çıkaran olay! ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, Elif - Nihat çiftinin iddialarıyla şoke oldu.

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran fotoğraflar! Nihat Bey'den Elif Hanım hakkında şok iddia

Eşinden boşanmak istediğini ve sevgilisinden de ayrıldığını ifade eden Elif Hanım hakkında eşi Nihat Bey'den şoke eden iddialar peş peşe geldi.

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran fotoğraflar! Nihat Bey'den Elif Hanım hakkında şok iddia

Nihat Bey eşi Elif Hanım'ın sosyal medya bağımlısı olduğunu, internet bağlantısı kesildiği zaman eşinin hırçınlaştığını ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi.

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran fotoğraflar! Nihat Bey'den Elif Hanım hakkında şok iddia

Nihat Bey, birisi 8 diğeri ise 6 yaşında olan çocuklarının annesinin evde bir adamla birlikte olduğunu gördüğünü ve kendisine bunu anlattıklarını ileri sürdü.