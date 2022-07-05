’Eskort’ ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ayrıca şebeke üyelerinin sürekli telefon numarası değiştirdikleri, telefon hatlarının ise yabancı uyruklu kişilere ait olduğu saptandı. Polis, şebekenin Karaman'da yaşayan H.A. ile birlikte birçok ilden 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını saptadı.