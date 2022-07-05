05 Temmuz 2022, Salı
'Eskort' ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!
Karaman'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalanan şebekenin lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 11 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 11:14
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