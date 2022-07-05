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'Eskort' ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!

Karaman'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalanan şebekenin lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 11 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 11:14
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’Eskort’ ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!

Karaman'da yaşayan H.A., nisan ayında sosyal medya üzerinde gördüğü 'eskort' ilanındaki telefon numarasını aradı.

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’Eskort’ ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!

H.A., telefona çıkan kadınla birlikte olmak istediğini belirterek, verdiği hesap numarasına 12 bin lira yatırdı. Kadın gelmeyince H.A., dolandırıldığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

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’Eskort’ ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine özel ekip kurarak çalışma başlattı. Özel ekip, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple, 'eskort' ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekenin Denizli ve Manisa merkezli olduğunu, liderliğini de Hasan G.'nin yaptığını belirledi.

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’Eskort’ ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!

İlan üzerine arayan kişilerin telefonlarına ise D.K., G.C., G.D. ve H.M. isimli kadınların çıktığı ve karşılarındaki kişileri cinsel içerikli konuşmalarla buluşmaya ikna ettikleri belirlendi.

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’Eskort’ ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandılar!

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ayrıca şebeke üyelerinin sürekli telefon numarası değiştirdikleri, telefon hatlarının ise yabancı uyruklu kişilere ait olduğu saptandı. Polis, şebekenin Karaman'da yaşayan H.A. ile birlikte birçok ilden 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını saptadı.