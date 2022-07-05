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Adana’da öldürülen milli atlet cinayetinde gelişme! Katilin ifadesi kan dondurdu

Adana'da dün 66 yaşındaki eski milli atlet Ahmet Pekyen'i evinin balkonundan tüfekle ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen komşusu L.D.'nin cinayetten önce meydana gelen kavganın büyümemesi için annesi tarafından eve kilitlendiği ortaya çıktı. Cinayet zanlısının ifadesi ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 12:33
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Adana’da öldürülen milli atlet cinayetinde gelişme! Katilin ifadesi kan dondurdu

Adana'da 66 yaşındaki milli atlet Ahmet Pekyen'i evinin balkonundan tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen 33 yaşındaki mimar L.D. tutuklandı. 'Balkondan aşağıya çöp atma' meselesi yüzünden aralarında 1 yıldır husumet bulunan iki komşu cinayetten bir gün önce tükürme meselesi yüzünden tartıştıkları, L.D.'nin annesi kavganın büyümemesi için oğlunu eve kilitlendiğini ortaya çıktı.

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Adana’da öldürülen milli atlet cinayetinde gelişme! Katilin ifadesi kan dondurdu

Genç mimarın "Bana küfrettiler, zoruma gitti. Sabaha kadar bunu düşündüm. Aşağıya inip konuşacaktım ancak annem izin vermedi ve evin kapısını kilitledi. Bende ruhsatlı tüfeğimle balkonda ateş ettim" dediği ileri sürüldü. Yaşamını yitiren milli atlet Ahmet Pekyen toprağa verildi.

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Adana’da öldürülen milli atlet cinayetinde gelişme! Katilin ifadesi kan dondurdu

ÇÖP ATMA YÜZÜNDEN KAVGALI

Olay, 4 Temmuz'da Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Balsoy Apartmanında meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce; 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan L.D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, "balkondan aşağıya çöp atma" meselesi yüzünden tartıştı.

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Adana’da öldürülen milli atlet cinayetinde gelişme! Katilin ifadesi kan dondurdu

İki aile arasında bu konu yüzünden husumet oluştu. 3 Temmuz akşamı balkona çıkan L.D., iddiaya göre; apartmana giren 26 yaşındaki Onur Pekyen'in başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. L.D. tartışma sırasında "Sizi öldüreceğim" diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

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Adana’da öldürülen milli atlet cinayetinde gelişme! Katilin ifadesi kan dondurdu

ANNESİ EVE KİLİTLEDİ

Sabah saatlerinde tüfekle balkona çıkan L.D., elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Baba Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti.