8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayram arefesinde banka, eczane, hastane, kargo, noter ve PTT'nin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Söz konusu yerlerde işleri olan vatandaşlar, arefe günü açık ve kapalı olacak yerler bilgisini merak ediyor. Peki, 8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...