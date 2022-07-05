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8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayram arefesinde banka, eczane, hastane, kargo, noter ve PTT'nin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Söz konusu yerlerde işleri olan vatandaşlar, arefe günü açık ve kapalı olacak yerler bilgisini merak ediyor. Peki, 8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:20
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8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

Arefe günü bankalar açık mı? 2022 Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle açık olacak yerler de araştırılmaya başlandı. 8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

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8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

8 TEMMUZ AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

8 Temmuz Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda ise kapalı olacak.

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8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

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8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için bankalar öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra FAST harici yapılan EFT'ler de 18 Temmuz'da hesaplara geçecek.

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8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT'de 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün resmi tatil nedeniyle öğlene kadar hizmet verecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte PTT'ler 18 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.