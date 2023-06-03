03 Haziran 2023, Cumartesi
Eskişehir'i sel vurdu: Evler yıkıldı, araziler sular altında kaldı
Eskişehir'de günlerdir etkisini gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Seyitgazi'de sel nedeniyle 3 ev yıkıldı, araziler sular altında kaldı, çok sayıda hayvan da telef oldu. Günlük yaşamın felç olduğu bölgede sel nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.
Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 06:30
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