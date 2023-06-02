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Haberler Galeri Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Ünlü pilavcıları tahtından edecek bu lezzetli tarif sofralarınızı şenlendirecek. Her yemeğin yanına yakışan pilav tarifini çeşitlendirecek Özbek pilavı için püf noktaları sıraladık. İnce ince tüm ayrıntılarıyla bu tarifi yaptığınızda komşularınız sıraya girecek. Peki Özbek pilavı nasıl yapılır? İşte damak çatlatacak tarif...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:46
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Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Özbek pilavı tarifi sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Misafiriniz geldiğinde ya da farklı bir yemek arayışına girdiğinizde sofralarına şef dokunuşu eklemenizi sağlayacak bu lezzetli tarif, yiyenlerin aklını başından alacak. İşte püf noktalarıyla Özbek pilavı tarifi...

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Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Özbek pilavı nasıl yapılır? İşte yanıtı…

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Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Malzemeler;

1,5 kilo kuzu kuşbaşı

2 tatlı kaşığı kimyon

1 litre kaynamış su

2 çay kaşığı karabiber

Kişinin tercihine göre tuz

1 kilo pirinç

3-4 adet soğan (Büyüklüğe göre değişkenlik gösterir.)

Bir buçuk kilo civarında kibrit çöpü kadar havuç

1 su bardağının yarısı kadar zeytinyağı

1 su bardağının yarısı kadar Ayçiçek yağı

2 baş sarımsak

1.5 kilo doğanmış havuç

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Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Yapılışı

Önce zeytinyağı ve ayçiçek yağını iyice kızdırın. Etleri yağa koyun. Hafif ateşte etlerin önce suyunu yavaşça bırakması sonra da çekmesini bekleyin (yaklaşık 20 dakika). Doğranmış soğan, sarımsak ve havuçları koyun. Kimyon ve karabiberin 2/3'ünü ekleyin. Havucun diriliği kaybolup, etle iyice kaynaşıncaya kadar hafif ateşte pişirin.

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Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Bu arada pilavlık pirinci iyice yıkayın ve soğuk suda 15-20 dakika bekletin. 1 litre kaynar suyun üzerine süzülmüş pirinci koyun. Kalan baharatları ekleyin. Suyunu çekince karıştırın.