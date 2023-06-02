Ünlü pilavcıları tahtından edecek lezzet! Kokusuyla komşularınızı sıraya dizecek! Özbek pilavının eşsiz formülü...

Ünlü pilavcıları tahtından edecek bu lezzetli tarif sofralarınızı şenlendirecek. Her yemeğin yanına yakışan pilav tarifini çeşitlendirecek Özbek pilavı için püf noktaları sıraladık. İnce ince tüm ayrıntılarıyla bu tarifi yaptığınızda komşularınız sıraya girecek. Peki Özbek pilavı nasıl yapılır? İşte damak çatlatacak tarif...