Küçükçekmece'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Cani kocanın yakalandığı anlar kamerada

Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına, kocası barışma teklifinde bulundu. Kadın, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.