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Haberler Galeri Küçükçekmece'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Cani kocanın yakalandığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Cani kocanın yakalandığı anlar kamerada

Kan donduran olay, Küçükçekmece'de yaşandı. Bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşların saldırganı yakaladığı anları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:24
Küçükçekmece’de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Kan donduran olay, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.

Küçükçekmece’de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına, kocası barışma teklifinde bulundu. Kadın, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Küçükçekmece’de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı.

Küçükçekmece’de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı.

Küçükçekmece’de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Saldırganın yakalandığı anlar kamerada

YARALANAN KADININ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.