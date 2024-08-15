15 Ağustos 2024, Perşembe
Küçükçekmece'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı | Cani kocanın yakalandığı anlar kamerada
Kan donduran olay, Küçükçekmece'de yaşandı. Bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşların saldırganı yakaladığı anları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:24