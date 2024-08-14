TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

İspanyol Takımları ve Süper Kupa Tarihi

Son 15 Süper Kupa'nın 10'unda İspanyol takımları şampiyon oldu ve bu alanda en fazla başarıyı elde eden ülke konumundalar. İspanya'nın 16, İngiltere'nin 10 ve İtalya'nın ise 9 Süper Kupa zaferi bulunuyor. Real Madrid, bu kupayı 6. kez kazanmak için sahada olacakken, Atalanta ilk Süper Kupa zaferini hedefliyor.