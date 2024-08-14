14 Ağustos 2024, Çarşamba
TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...
Real Madrid ve Atalanta, 49. UEFA Süper Kupa finalinde TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Real Madrid, bu kupayı 5 kez müzesine götürdü, Atalanta ise ilk kez kazanmaya çalışıyor. Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak bu heyecanlı karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü TRT 1'den izlenebilir. Canlı yayın bilgileri ve frekans ayarları için detaylar burada...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:38