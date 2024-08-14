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Haberler Galeri TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

Real Madrid ve Atalanta, 49. UEFA Süper Kupa finalinde TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Real Madrid, bu kupayı 5 kez müzesine götürdü, Atalanta ise ilk kez kazanmaya çalışıyor. Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak bu heyecanlı karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü TRT 1'den izlenebilir. Canlı yayın bilgileri ve frekans ayarları için detaylar burada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:38
TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

Real Madrid ve Atalanta, kritik bir UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, bu prestijli kupayı kazanmak için sahada olacak. Maç, bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyenler, TRT 1'in 14 Ağustos programına odaklandı. İşte Real Madrid - Atalanta Süper Kupa maçını canlı izlemek için detaylar…

TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

Real Madrid ve Atalanta Süper Kupa İçin Sahada

İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan temsilcisi Atalanta, 49. UEFA Süper Kupa Finali'nde karşılaşacak. Maç, 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

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TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

İspanyol Takımları ve Süper Kupa Tarihi

Son 15 Süper Kupa'nın 10'unda İspanyol takımları şampiyon oldu ve bu alanda en fazla başarıyı elde eden ülke konumundalar. İspanya'nın 16, İngiltere'nin 10 ve İtalya'nın ise 9 Süper Kupa zaferi bulunuyor. Real Madrid, bu kupayı 6. kez kazanmak için sahada olacakken, Atalanta ilk Süper Kupa zaferini hedefliyor.

TRT 1 CANLI TABİİ MAÇ İZLE | Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa maçı kesintisiz, donmadan, 4K izle!14 Ağustos TRT 1 yayın akışı...

Süper Kupa'da Daha Önceki Performanslar

Barcelona, Milan ve Real Madrid, Süper Kupa organizasyonunda 5 kez şampiyonluk yaşadı. Barcelona ve Real Madrid, bu turnuvada 4 ve 3 kez mağlup oldu, Milan ise 2 kez finalde kaybetti.