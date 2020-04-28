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Sağlık Bakanlığından beslenme önerileri! Pandemi döneminde oruç tutanlar dikkat
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronaviris (Kovid-19) pandemi sürecinde oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmeleri, iftar ve sahur arasında vücut için gerekli sıvı miktarını almaları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için A, C, E ve D vitaminlerinden zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterilmeleri gerektiğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:05
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