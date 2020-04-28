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Sağlık Bakanlığından beslenme önerileri! Pandemi döneminde oruç tutanlar dikkat

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronaviris (Kovid-19) pandemi sürecinde oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmeleri, iftar ve sahur arasında vücut için gerekli sıvı miktarını almaları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için A, C, E ve D vitaminlerinden zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterilmeleri gerektiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:05
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Sağlık Bakanlığından beslenme önerileri! Pandemi döneminde oruç tutanlar dikkat

Bakanlık tarafından enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19'un seyrine ilişkin dünyada ve Türkiye'de yaşanan bilimsel gelişmeler doğrultusunda, oruç tutanlar için beslenme önerilerinde bulunuldu.

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Sağlık Bakanlığından beslenme önerileri! Pandemi döneminde oruç tutanlar dikkat

Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenilmeye özen gösterilmesi gerektiğine işaret edilen önerilerde, sıvı tüketiminin önemine dikkat çekildi ve günde ortalama 2 litre su içilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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Sağlık Bakanlığından beslenme önerileri! Pandemi döneminde oruç tutanlar dikkat

Susama hissi duyulmasa bile iftar ve sahur arasında sık sık su içilmesi, süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuş burnu gibi bitki çaylarının tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

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Sağlık Bakanlığından beslenme önerileri! Pandemi döneminde oruç tutanlar dikkat

Sahur öğününün kesinlikle atlanmamasının altı çizilen önerilerden diğerleri şöyle:

- İftar ve sahurda kan şekerini birden yükseltmeyen, uzun süre tokluk hissi sağlayan, yavaş sindirilen proteinli ve lifli gıdalar, tam tahıllı ürünler (tam tahıllı buğday ekmeği, çavdar veya kepek ekmeği), kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut), süt ürünleri (yoğurt, ayran, süt kefir, cacık), yumurta, bal, taze sebze ve meyve/kuru meyveler, şekersiz hoşaf veya komposto, hurma, ceviz, kavrulmamış fındık veya badem tercih edilmeli. Rafine ürünlerden, beyaz undan yapılmış kek, poğaça ve kurabiye gibi hamur işleri ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı.

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Sağlık Bakanlığından beslenme önerileri! Pandemi döneminde oruç tutanlar dikkat

- İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanıp, 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmeli.