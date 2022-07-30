Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed’in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)