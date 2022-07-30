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Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed'in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi

Muharrem orucu kaç gün tutulur? İslam alemi için büyük öneme sahip Muharrem ayı 30 Temmuz itibarıyla başladı. İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer ala Muharrem orucunun hangi günler tutulması gerektiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Muharrem orucuna ilişkin merak edilenler açıklandı. Peki, Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed'in Muharrem orucu tavsiyesi nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:38
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Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed’in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi

Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Muharrem ayının ilk orucunu 30 Temmuz Cumartesi günü yani bugün tutuluyor. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruç oldu. Muharrem oucu ilk günden itibaren tutulmaya başlanırken, Muharrem orucunun kaç gün tutulması gerektiği merak ediliyor. Peki, Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed'in Muharrem orucu tavsiyesi nedir? İşte cevaplar...

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Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed’in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

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Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed’in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

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Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed’in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

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Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed’in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)