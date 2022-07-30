30 Temmuz 2022, Cumartesi
Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed'in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi
Muharrem orucu kaç gün tutulur? İslam alemi için büyük öneme sahip Muharrem ayı 30 Temmuz itibarıyla başladı. İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer ala Muharrem orucunun hangi günler tutulması gerektiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Muharrem orucuna ilişkin merak edilenler açıklandı. Peki, Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed'in Muharrem orucu tavsiyesi nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:38
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