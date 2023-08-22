22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

1 Eylül'de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ağ ve teknelerinin bakımlarını yapmakta olan balıkçılar av sezonunun başlamasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 11:14
  • 1
  • 13
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer'de dron ile çekilen görüntülerde balıkçılar teknelerini limana çekip, teknelerin bakımını ve eskimiş ağlarını ilmek ilmek tamir edip yeniliyor. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut, istavrit ve hamsinin bol olmasını beklediklerini kaydetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

1 EYLÜL'DE İNŞALLAH DENİZE ÇIKACAĞIZ
Balıkçı olan Ahmet Girit "İnşallah balık tutulur. Halkımızda rahat rahat balıkta yer. Teknelerin ve ağların bakımları var. Personel paraları var. Hepsini tamamladıktan sonra 1 Eylül'de inşallah denize çıkacağız. 3 aydan beri ağlara bakım yapıyoruz daha bitiremedik. El işi olduğu için zor. Allah denize balık verdiği sürede inşallah bütün camia tutar. Herkes rahat eder. Halkımızda ucuz balık yer. İlk palamut, istavrit ve hamsi çıkar" şeklinde konuştu.

  • 3
  • 13
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

Atilla Kurul, "Teknenin macunu yapıyorum. Her tekne sahibi her işten anlamaz. Yardımcı oluyorum komşum. Kuruduktan sonra zımparasını yapacağız. Bu sene hamsi olursa olur. Çinekop ve istavrit tutarsak ekmek yeriz. Yoksa çiftlik balığına mahkumuz" dedi.

  • 4
  • 13
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

KARADENİZ'DE BU YIL PALAMUT YOK, HAMSİ VAR

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl Karadeniz'de palamut olmadığını ama hamsinin bol olduğunu söyledi.

  • 5
  • 13
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

15 Nisan'da yasaklanan av sezonu 1 Eylül gecesi balıkçıların 'Vira Bismillah' demesi ile başlayacak. Yaklaşan sezon öncesi denizlerdeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Malkoç, geçen yıl bu zamanda tezgahlara düşen çingene palamudunun bu sene hiç görünmediğini, sezonun geri kalanında da palamudun olacağını düşünmediğini söyledi. Hamsi ve diğer balık türlerinde ise bolluk yaşanacağına dikkat çeken Malkoç, önemli açıklamalarda bulundu.