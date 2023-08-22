Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

1 EYLÜL'DE İNŞALLAH DENİZE ÇIKACAĞIZ

Balıkçı olan Ahmet Girit "İnşallah balık tutulur. Halkımızda rahat rahat balıkta yer. Teknelerin ve ağların bakımları var. Personel paraları var. Hepsini tamamladıktan sonra 1 Eylül'de inşallah denize çıkacağız. 3 aydan beri ağlara bakım yapıyoruz daha bitiremedik. El işi olduğu için zor. Allah denize balık verdiği sürede inşallah bütün camia tutar. Herkes rahat eder. Halkımızda ucuz balık yer. İlk palamut, istavrit ve hamsi çıkar" şeklinde konuştu.

