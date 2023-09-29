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Haberler Galeri Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

İstanbul'da sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarının gözü önünde katletti. Ekmek bıçağıyla işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan Funda Demir'in ifadesi tüyler ürpertti.

Giriş Tarihi: 29.09.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 12:23
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Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

Kan donduran cinayet İstanbul Beşiktaş'taki Akat Mahallesi'nde gece saat 00:45 sıralarında meydana geldi. 22 yıllık evli Funda ve Mustafa Çapar çifti 2 yıl önce boşanmaya karar verdi. Dün akşam saatlerinde Mustafa Çapar, 3 çocuğu ile eski eşinin yaşadığı eve gitti.

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Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma alevlendi. Funda D. eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşini katletti. Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde ise annesi kapıyı kapatıp izin vermedi.

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Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

"ANNEM KAPIYI KAPATIP BENİ GÖNDERDİ"

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Funda Demir gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç., "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" dedi.

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Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

"ŞEREF MESELESİ KOUŞMAK İSTEMİYORUM"

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda Demir cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

Şüphelinin ilk ifadesinde; "Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum" dedi.