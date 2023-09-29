Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti

"ANNEM KAPIYI KAPATIP BENİ GÖNDERDİ"

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Funda Demir gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç., "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" dedi.