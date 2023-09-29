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Eski kocasını ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde katletti! Yazar Funda Demir’in savunması tüyler ürpertti
İstanbul'da sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarının gözü önünde katletti. Ekmek bıçağıyla işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan Funda Demir'in ifadesi tüyler ürpertti.
Giriş Tarihi: 29.09.2023 12:23Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 12:23