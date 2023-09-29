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Almanya'da ikinci 'Yasemin' vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun
Almanya'da 8 milyon euro vurgun yaparak kayıplara karışan Türk kızı Yasemin Gündoğan'ın izni sürülürken, yeni bir soygun vakası yaşandı. Tıpkı Yasemin'in kullandığı yöntemi kullanan 26 yaşındaki bir genç kız çalıştığı şirketten 6 milyon euroluk vurgun yaparak kayıplara karıştı. Son yaşanan soygunda kullanılan minibüsün, daha önce Yasemin'in kiraladığı şirketle aynı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.09.2023 07:26Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 07:28