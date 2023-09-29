Almanya’da ikinci ’Yasemin’ vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun

TIPKI YASEMİN GİBİ...



Tıpkı Yasemin gibi görevi ATM kasetlerini doldurmak ve bankalara aktarılacak para torbalarını paketlemek olan 26 yaşındaki ismi henüz açıklanmayan genç bir kız, transferi gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak yanında getirdiği çöp poşetine para atmaya başladı.