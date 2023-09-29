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Almanya'da ikinci 'Yasemin' vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun

Almanya'da 8 milyon euro vurgun yaparak kayıplara karışan Türk kızı Yasemin Gündoğan'ın izni sürülürken, yeni bir soygun vakası yaşandı. Tıpkı Yasemin'in kullandığı yöntemi kullanan 26 yaşındaki bir genç kız çalıştığı şirketten 6 milyon euroluk vurgun yaparak kayıplara karıştı. Son yaşanan soygunda kullanılan minibüsün, daha önce Yasemin'in kiraladığı şirketle aynı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.09.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 07:28
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Almanya’da ikinci ’Yasemin’ vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun

Türk kızı Yasemin, Almanya Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon Euroluk soygun yapıp, kayıplara karışmıştı.

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Almanya’da ikinci ’Yasemin’ vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun

SABAH, Yasemin'in Çeşme'de satın aldığı lüks villaları görüntülemiş, Yasemin'e yardım eden kişinin 'blondy' lakaplı Yiğit Tufan olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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Almanya’da ikinci ’Yasemin’ vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun

Dedektifler milyonluk vurgunun şifrelerini araştırırken, Almanya'da benzer bir soygun şoku yaşandı. Son yaşanan soygun, Almanya'da 4 binden fazla çalışanı, 31 şubesi bulunan para ve değerli eşya taşıma şirketi Prosegur'un Potsdam şubesinde meydana geldi.

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Almanya’da ikinci ’Yasemin’ vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun

TIPKI YASEMİN GİBİ...

Tıpkı Yasemin gibi görevi ATM kasetlerini doldurmak ve bankalara aktarılacak para torbalarını paketlemek olan 26 yaşındaki ismi henüz açıklanmayan genç bir kız, transferi gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak yanında getirdiği çöp poşetine para atmaya başladı.

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Almanya’da ikinci ’Yasemin’ vakası! 6 milyon euroluk yeni vurgun

İçerisinde para bulunan 6 çöp poşetini, çöp konteynerine yükleyen genç kız, çöp atma bahanesiyle dışarıya çıktı. Daha sonra plakası tespit edilemeyen bir minibüsle olay yerinden kaçtı.