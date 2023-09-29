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Haberler Galeri Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Bulaşık makinesinin ardından buğulanmış bardaklarla karşılaşmak, evdeki birçok kişi için sinir bozucu bir deneyim olabilir. Temizlenmiş gibi görünen bardakların üzerindeki bu puslu tabaka, genellikle estetik açıdan hoş olmayan bir izlenim bırakabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için uygulanabilecek basit ve etkili yöntemler mevcuttur. Uzmanlar, parlak ve berrak bardaklara kavuşmak için bazı pratik öneriler sunuyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023 14:01
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Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Bulaşık makinesinin ardından buğulanmış bardaklarla karşılaşmak, birçok ev sahibi için gerçekten can sıkıcı bir durum olabilir. Temizlenmiş gibi görünmesine rağmen, bu puslu tabaka bardakların görünümünü olumsuz etkileyebilir ve ne kadar temiz olduklarına dair şüpheler uyandırabilir. İşte tertemiz bulaşıklar için uygulamanız gereken adımlar...

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Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Cam uzmanları, bardaklarınızın bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra bulanıklaşmasını nasıl önleyeceğinizi paylaştı.

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Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Temizlik uzmanı, "Bardaklarınız bulaşık makinesinden bulanık ve sisli bir görünümle çıkması sık sık rastlanılan bir durum. Bunun, suyun sert olması ve bulaşık makinesinin aşırı doldurulması gibi birçok nedeni olabilir. İyi olan şey, tüm bu sorunların kolayca çözülebilmesidir. Bölgenizde sert su varsa evinize bir su yumuşatıcı taktırabilirsiniz. Bu size birçok yönden fayda sağlayacak, borularınızda kireç oluşumunu önleyecek ve suyunuzun daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Yapılması gereken diğer kolay değişiklikler arasında bulaşık makinesini düzgün bir şekilde yerleştirmek ve kullandığınız deterjan miktarını ayarlamak yer alıyor." dedi.

Bardakların bulanıklaşmasının beş yolu:

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Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Bulaşık makinesini aşırı doldurmayın

Bulaşık makinesinin aşırı doldurulması, bulaşık makinesindeki püskürtme kollarını tıkayarak suyun dolaşmasını ve verimli bir şekilde temizlenmesini engelleyebilir. Bulaşık makinesini aşırı doldurmaktan ve bulaşıkları üst üste istiflemekten kaçının.

Su yumuşatıcısı edinin

Bardaklar bulaşık makinesinden bulanık çıkıyorsa bunun nedeni suyun sert olması olabilir, bu da duş perdelerinde ve su ısıtıcısının içinde de kireç birikmesine neden olabilir. Bir su yumuşatıcının kullanılması, suyunuzu iyileştirecek ve boruların paslanmasını önleyeceği gibi, su ısıtıcılar gibi diğer cihazlarda kireç birikmesini de önleyecektir.

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Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Bulaşık makinesini düzenli olarak temizleyin

Bulaşık makinelerinin her iki ila üç ayda bir temizleme tableti veya beyaz sirke kullanılarak temizlenmesi gerekir.

Cihazın düzenli olarak temizlenmesi, bulaşık makinesinin bulaşıkları iyice temizlemesini engelleyen kireç ve yağlardan kurtulacaktır.