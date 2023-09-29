Bu yöntemle bulaşıklar bulaşık makinenizden 10 yıl ışıl ışıl çıkacak! Yapmanız gereken çok basit!

Temizlik uzmanı, "Bardaklarınız bulaşık makinesinden bulanık ve sisli bir görünümle çıkması sık sık rastlanılan bir durum. Bunun, suyun sert olması ve bulaşık makinesinin aşırı doldurulması gibi birçok nedeni olabilir. İyi olan şey, tüm bu sorunların kolayca çözülebilmesidir. Bölgenizde sert su varsa evinize bir su yumuşatıcı taktırabilirsiniz. Bu size birçok yönden fayda sağlayacak, borularınızda kireç oluşumunu önleyecek ve suyunuzun daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Yapılması gereken diğer kolay değişiklikler arasında bulaşık makinesini düzgün bir şekilde yerleştirmek ve kullandığınız deterjan miktarını ayarlamak yer alıyor." dedi.

Bardakların bulanıklaşmasının beş yolu: