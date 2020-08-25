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Giresun'da dehşete düşüren görüntüler! Deniz üzerinde...

Türkiye, Giresun'da meydana gelen sel felaketini konuşuyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği selde, 2'si asker 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Metrekareye 150 kilo yağışın düştüğü şehirde meydana gelen sel nedeniyle, bazı bölgelerde yer seviyesi 1.5-2 metre yükseldi. Sel sularının önüne katarak sürdüğü her şey, deniz üzerinde birikti. İşte ortaya çıkan manzara...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:10
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Giresun'da dehşete düşüren görüntüler! Deniz üzerinde...

Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı.

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Giresun'da dehşete düşüren görüntüler! Deniz üzerinde...

Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.

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Giresun'da dehşete düşüren görüntüler! Deniz üzerinde...

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı.

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Giresun'da dehşete düşüren görüntüler! Deniz üzerinde...

Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı.

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Giresun'da dehşete düşüren görüntüler! Deniz üzerinde...

Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı.