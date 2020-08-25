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'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Karadeniz gazı, Zonguldak'ta büyük bir memnuniyet oluşturdu. Bölge halkının hızla kalkınmasına neden olacak doğalgaz rezervi, konut satışlarını büyük ölçüde etkiledi. Cemil Özgür isimli bir vatandaş, internetten satışa koyduğu evi için 'Tuna-1 manzaralı' diye yazınca ilan büyük ilgi gördü. Özgür'ün ilanı sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 10:27
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'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu


Zonguldak'ta evini internetten satışa çıkaran Cemil Özgür, açıklama kısmına 'Tuna-1 manzaralı satılık 4+1' yazınca ilan kısa sürede ilgi gördü. Evine ilgi çekmek için böyle yazdığını söyleyen Özgür, 'Gemiyi görüyor mu?' diye mesaj atanlar olduğunu söyledi.

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'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta ev ilanları da değişti.

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'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Cemil Özgür adlı bir vatandaş internet sitesine koyduğu ev ilanının açıklamasına, 'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı yabancıya satışa engel yok 4+1' yazdı.

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'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Evine 740 bin lira değer biçen Cemil Özgür, ilgi çekmek adına arkadaşının tavsiyesi üzerine böyle yazdığını ve 'Gemiyi görüyor mu?' diye mesaj atanlar olduğunu söyledi. Özgür, ilana ilginin bir anda arttığını ifade etti.

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'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

'YATIRIMCILARI ZONGULDAK'A BEKLİYORUZ'
Zonguldak Emlakçılar Derneği Başkanı Sercan Günarslan, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgaz rezervine en yakın il olan Zonguldak'ta ilginin biranda arttığını belirterek, "Kömür madenciliğiyle anılan kentimizde doğalgazın da bulunmuş olması şehrimiz ve bizim açısından gurur verici bir durum. Tanınırlık ve bilinirlik anlamında da çekim merkezi olarak Zonguldak'ımıza çok şey katacaktır...