'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

'YATIRIMCILARI ZONGULDAK'A BEKLİYORUZ'

Zonguldak Emlakçılar Derneği Başkanı Sercan Günarslan, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgaz rezervine en yakın il olan Zonguldak'ta ilginin biranda arttığını belirterek, "Kömür madenciliğiyle anılan kentimizde doğalgazın da bulunmuş olması şehrimiz ve bizim açısından gurur verici bir durum. Tanınırlık ve bilinirlik anlamında da çekim merkezi olarak Zonguldak'ımıza çok şey katacaktır...

