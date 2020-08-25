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'Tuna-1 manzaralı' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu
Karadeniz gazı, Zonguldak'ta büyük bir memnuniyet oluşturdu. Bölge halkının hızla kalkınmasına neden olacak doğalgaz rezervi, konut satışlarını büyük ölçüde etkiledi. Cemil Özgür isimli bir vatandaş, internetten satışa koyduğu evi için 'Tuna-1 manzaralı' diye yazınca ilan büyük ilgi gördü. Özgür'ün ilanı sosyal medyada olay oldu.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 10:27
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