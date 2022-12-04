Eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı! Arazide uyurken polise yakalandı

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de kendisini terk eden eşine kızan Recep Çakır, iddiaya göre kirada kaldığı evi iki kere ateşe verdi. Yanan eve bir saat ara ile itfaiye ekipleri müdahale ederken, Recep Çakır boş arazide uyurken polis tarafından bulundu. Gözaltına alınan Recep Çakır, "Burada atlarım var, onları kontrol etmeye geldim" dedi.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 06:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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