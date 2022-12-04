04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bursa'daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Bursa'daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Bursa'da işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın can verdiği uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Uçak kazasında hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın o gün iş aramak için evden çıktığı ve ailesinin, kızlarının uçağa bindiğinden habersiz olduğu öğrenildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.12.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:01
  • 1
  • 16
Bursa’daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Bursa'da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın (54) ve yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın (22) ölmeden dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Bursa’daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite okumaya karar verdi.

  • 3
  • 16
Bursa’daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Bu arada Sağlam, bir arkadaşıyla kadın kuaförü işletti. Daha iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen Sağlam, 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek evden çıktı.

  • 4
  • 16
Bursa’daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Sağlam, iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldı. Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi.

  • 5
  • 16
Bursa’daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Genç kız moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi. Evden "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıkan Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi.