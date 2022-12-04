Bursa'daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Bursa'da işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın can verdiği uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Uçak kazasında hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın o gün iş aramak için evden çıktığı ve ailesinin, kızlarının uçağa bindiğinden habersiz olduğu öğrenildi.

Sabah Giriş Tarihi: 04.12.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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