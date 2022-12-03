SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... 1992 yılında BM kararıyla 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildi. Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak, engelli haklarına değinmek için bu özel günde çeşitli program ve etkinlikler düzenlenir. Engelliler Günü'ne özel paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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