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SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... 1992 yılında BM kararıyla 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildi. Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak, engelli haklarına değinmek için bu özel günde çeşitli program ve etkinlikler düzenlenir. Engelliler Günü'ne özel paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 09:20
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SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları burada! Tüm dünyada 3 Aralık tarihinde Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor. En büyük engelin sevgisizlik olduğuna dikkat çekilen bu özel günde, sosyal medyadan paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı mesajları sayfamızda bir araya getirdik. Resimli, kısa ve öz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri için haberimizi inceleyebilirsiniz.

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SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

- En büyük engel sevgisizliktir.

- Sevgi varsa engel yoktur!

- Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

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SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!

- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

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SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.

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SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!

- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

- Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.