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Eşinden şiddet gören Muammer’in yüzü Esra Erol’da güldü! Tanzanya'dan müjde geldi
Karısından şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, evden kaçan eşini bulmak ve boşanmak için Esra Erol programına katılmıştı. Kıskançlık nedeniyle eşinden tencere, çaydanlık ve süpürge sapıyla dayak yediğini söyleyen Muammer, canlı yayına katılıp 'Eşimden dayak yemekten bıktım' dedi. Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili işte yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 12:52
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