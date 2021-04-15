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Eşinden şiddet gören Muammer’in yüzü Esra Erol’da güldü! Tanzanya'dan müjde geldi

Karısından şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, evden kaçan eşini bulmak ve boşanmak için Esra Erol programına katılmıştı. Kıskançlık nedeniyle eşinden tencere, çaydanlık ve süpürge sapıyla dayak yediğini söyleyen Muammer, canlı yayına katılıp 'Eşimden dayak yemekten bıktım' dedi. Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili işte yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 12:52
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Eşinden şiddet gören Muammer’in yüzü Esra Erol’da güldü! Tanzanya'dan müjde geldi

Engelli olan Muammer Güzel, Esra Erol'un programına katılmış ve eşinden şiddet gördüğünü açıklamıştı. Kastamonu'dan gelen aile, bir türlü çözülemeyen ilişkiler yumağı nedeniyle gündeme oturmuştu.

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Eşinden şiddet gören Muammer’in yüzü Esra Erol’da güldü! Tanzanya'dan müjde geldi

Muammer Güzel, kaybolan eşi Gülhan Güzel'i bulmak için programa çıktı. Ama asıl niyeti ondan boşanmaktı çünkü eşinden şiddet görüyordu.

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Eşinden şiddet gören Muammer’in yüzü Esra Erol’da güldü! Tanzanya'dan müjde geldi

Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla dayak yiyen Muammer, sorunun kıskançlık olduğunu söyledi. "Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok" dese de eşini sevdiğini söyleyerek boşanma konusundaki kararsızlığını dile getirdi. Eşi Gülhan'ın ise evli sevgilisi Sezai adlı şahsa kaçtığı ortaya çıktı.

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Eşinden şiddet gören Muammer’in yüzü Esra Erol’da güldü! Tanzanya'dan müjde geldi

Ancak Muammer'in ortaya attığı iddia herkesi şoke etti. Karısı Gülhan'la evlenmeden önce de Sezai ile ilişki olduğunu açıklaması üzerine herkes şoke oldu.

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Eşinden şiddet gören Muammer’in yüzü Esra Erol’da güldü! Tanzanya'dan müjde geldi

Bu ilişkide dünyaya gelen çocuğunu başka bir adamın nüfusuna kaydettiren Gülhan, sevgilisinin hapse girmesi üzerine Muammer'le evlendiği ve çocuğunu da onunla beraber büyütmeye başladı.