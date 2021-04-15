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Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi
Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası teravih namazının evlerde kılınması kararı alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına konuk oldu. Prof. Dr. Ali Erbaş, teravih namazı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından teravih namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:26
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