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Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası teravih namazının evlerde kılınması kararı alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına konuk oldu. Prof. Dr. Ali Erbaş, teravih namazı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından teravih namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:26
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Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına katıldı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası evlerde kılınmaya başlanan teravih namazı ile ilgili yeni açıklama geldi. Prof. Dr. Ali Erbaş, teravih namazıyla ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Peki, teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? İşte cevaplar...

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Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINMAYA BAŞLAYACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, teravih namazı ile ilgili şöyle dedi:

"Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz, temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu, milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde, bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazanın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın."

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Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

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Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

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Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.

* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.