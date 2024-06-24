24 Haziran 2024, Pazartesi
4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı
Dehşet veren olay Adana'da yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan tabancayla vurarak öldüren cani damat Hakim Eba'nın olayın yerinden elindeki tabanca ile kaçtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken yeni gelişmeler yaşandı. 4 kişiyi öldüren cani damadın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş: 24.06.2024 18:12 Güncelleme: 24.06.2024 18:12
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