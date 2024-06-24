4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı

Adana'da eşi Şükran Aba (20) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67) ve annesi Azize Aba (51), Hatay'da yakalandı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.