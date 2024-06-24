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4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı

Dehşet veren olay Adana'da yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan tabancayla vurarak öldüren cani damat Hakim Eba'nın olayın yerinden elindeki tabanca ile kaçtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken yeni gelişmeler yaşandı. 4 kişiyi öldüren cani damadın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş: 24.06.2024 18:12 Güncelleme: 24.06.2024 18:12
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4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı

Adana'da eşi Şükran Aba (20) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67) ve annesi Azize Aba (51), Hatay'da yakalandı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı

Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükran Aba, boşanmak istediği Hakim Aba ile konuşmak için işlettiği bakkala gitti.

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4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şükran Aba evlerine döndü. Peşinden giden Hakim Aba ile eşi arasında evde yeniden tartışma çıktı. Tartışma, aynı sokakta oturan ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

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4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı

Bu sırada yanındaki tabancayı çıkaran Hakim Aba, peş peşe eşi Şükran Aba ile kayınbiraderi Muhammet Erat kayınpederi Turgut Erat ve kayınvalidesi Leyla Aktay'a ateş etti.

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4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüştü! O cani damadın ifadesi orta çıktı

Aba, ardından evdeki 3 aylık bebeğini de alıp, anne ve babasıyla birlikte kaçtı.