Esenyurt'ta eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi! Eşi ve çocukları da içerideydi...

İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 478 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Mehmet D. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Mehmet D. tartışma sırasında daireyi ateşe verdi. Mehmet D'nin eşi, çocuklarını alarak evden çıkarken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada daireden ayrılmayan Mehmet D. polis tarafından dışarı çıkarıldı.