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Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google'a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan'ın hayatı ve eserleri...

Hatice Nüzhet Gökdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncü bilim kadınlarından biridir. Gök bilimci olarak tanınan Nüzhet Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenim gördü ve bu alandaki başarılarıyla adını duyurdu. Aynı zamanda üniversitenin dekanlığı görevini üstlenerek akademik alandaki etkisini artırdı. Özellikle kadın bilim insanlarının önünü açan ve ilham veren bir figür olarak hatırlanan Gökdoğan Google tarafından doodle oldu. Peki Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti?

Giriş Tarihi: 14.08.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 06:28
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Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google’a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan’ın hayatı ve eserleri...

Hatice Nüzhet Gökdoğan, Türkiye'nin gökbilim alanındaki önemli öncülerinden biridir. Sadece kendi alanında değil, aynı zamanda üniversite yönetiminde de çığır açan bir figür olan ilk kadın astronom Nüzhet Gökdoğan Google tarafından doodle oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde gökbilim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmış, Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi olarak tarih yazmıştır. İşte hayatı ve eserleri...

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Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google’a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan’ın hayatı ve eserleri...

NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR?

Gökdoğan, 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Atatürk'ün silah arkadaşlarından tümgeneral Mehmet Zihni Toydemir, annesi Nebihe Hanım'dır. 1928 yılında yatılı Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu ve sonra devlet bursu ile matematik-fizik lisansı yapmak için Fransa'ya gitti. Lyon Kız Lisesi'nde Fransızca öğrendikten sonra Erkek Lisesi kısmına geçerek matematik ağırlıklı öğrenim gördü. 1932'de Lyon Üniversitesi'nde matematik lisansını tamamladı. 1933 yılında Paris Üniversitesi'nde fizik öğrenimi aldı. Stajını Paris Gözlemevi'nde yaptı. Sınavlarının ardından dönüş yaptı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü'ne ilk Türk doçenti olarak atanan Gökdoğan, üniversite bahçesine gözlemevi kurulması çalışmalarına katıldı. 1936'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne (İstanbul Teknik Üniversitesi) müderris muavini olarak getirildi ve bu kurumun ilk kadın çalışanı oldu. 1946 yılına kadar matematik doçenti olarak görevini sürdürdü. 1937'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktora tezini tamamladı. Söz konusu tes ise fakülte kayıtlarında "bir" numaralı tez olarak kayıtlıdır. Yüksek Mühendislik Mektebi sıralarında tanıştığı Mukbil Gökdoğan ile 1938'de evlendi. Bu evlilikten kızı Gönül ve oğlu Ömer Can dünyaya geldi.

Nüzhet Gökdoğan, 1940 yılında doçent unvanını aldı. Aynı yıl William Marshall Smart'ın Spherical Astronomy adlı eserini Kürevî Astronomi adıyla Türkçeye çevirdi ve 1948 yılında profesör unvanın almaya hak kazandı. Türk Matematik Derneği ve Türk Kadınlar Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Farklı dönemlerde Türk Kadınlar Derneği'nin başkanlığını yürüttü. 1954 yılında birkaç astronom ile birlikte kurduğu Türk Astronomi Derneğinin başkanlığını 20 yıl boyunca sürdürdü.

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Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google’a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan’ın hayatı ve eserleri...
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Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google’a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan’ın hayatı ve eserleri...
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Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google’a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan’ın hayatı ve eserleri...