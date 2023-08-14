14 Ağustos 2023, Pazartesi
Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google'a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan'ın hayatı ve eserleri...
Hatice Nüzhet Gökdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncü bilim kadınlarından biridir. Gök bilimci olarak tanınan Nüzhet Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenim gördü ve bu alandaki başarılarıyla adını duyurdu. Aynı zamanda üniversitenin dekanlığı görevini üstlenerek akademik alandaki etkisini artırdı. Özellikle kadın bilim insanlarının önünü açan ve ilham veren bir figür olarak hatırlanan Gökdoğan Google tarafından doodle oldu. Peki Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti?
Giriş Tarihi: 14.08.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 06:28
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