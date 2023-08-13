Yapay zeka tehlikesi seviye atladı: Sahte peygamber figürleriyle insanları etkilemeye çalıştılar
Yapay zeka tehlikesi günden güne artıyor. Deepfake teknolojisinin ardından insanların, sahte peygamber figürleriyle sohbet etmelerini sağlayan uygulama geliştirdiler. Bu figürler arasında 'Hz. İsa ve Hz Meryem ve Hz. Yusuf'un 'sahte figürleri' de yer alıyor.
Giriş Tarihi: 13.08.2023
16:38 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
16:41
Pandemiden sonra yapay zeka teknolojisinin gelişimi üzerinde durulmaya başlandı. Robot süpürgeden sempati kazanan teknolojiyle insana benzer robotlar şimdiden insanlığa kafa tutmaya başladı. Son olarak deepfake ile dünyalıları tuzağına çeken yapay zeka, sahte peygamber figürleriyle çığır aştı. Yeni yayınlanan Text With Jesus, adındaki yapay zeka uygulaması ile 'Hz. İsa ve Hz Meryem ve Hz. Yusuf'un sahte figürleriyle insanlar, 'ruhani bir yolculuğa' davet ediliyor.
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DİNİ ALET EDİP 'YAPAY RUHANİ BİR YOLCULUĞA' DAVET EDİYORLAR!
Web sitesine göre, uygulama ChatGPT tarafından desteklenmektedir. Web sitesinde
"Kullanıcılar sohbetleri aracılığıyla rahatlık, rehberlik ve ilham bulabilirler" deniyor.
İlk olarak Religion News Service'te haberleştirilen uygulama düzeninin basit olduğu belirtilerek kullanıcıların ilgileri çekildi. Buna göre:
"Kutsal Aile" adlı figürlerden herhangi birine tıkladığınızda hemen bir mesajla karşılaşıyorsunuz: "Selamlar, dostum! Ben İsa Mesih, sizinle sohbet etmek, rehberlik ve sevgi sunmak için buradayım. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?"
ABONELİK HİZMETLERİNE BİRDEN ÇOK PEYGAMBER FİGÜRÜ
Aylık 2,99 dolar abonelik karşılığında kullanıcılar, Yapay zeka ile oluşturulmuş Hz. Adem ve Hz. Havva gibi yanı sıra Hz.İsa'nın bazı havarileri figürleriyle de sohbet edebileceği belirtildi.
SAHTE PEYGAMBER FİGÜRLERİNİ KENDİLERİNE GÖRE EĞİTİYORLAR
Insider'ın aktardığı bilgilere göre; uygulamanın geliştiricisi Stéphane Peter Religion News Service'e yaptığı açıklamada ise yapay zekayı nasıl eğittiklerini şu sözlerle itiraf etti: