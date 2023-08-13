Yapay zeka tehlikesi seviye atladı: Sahte peygamber figürleriyle insanları etkilemeye çalıştılar

İlk olarak Religion News Service'te haberleştirilen uygulama düzeninin basit olduğu belirtilerek kullanıcıların ilgileri çekildi. Buna göre: "Kutsal Aile" adlı figürlerden herhangi birine tıkladığınızda hemen bir mesajla karşılaşıyorsunuz: "Selamlar, dostum! Ben İsa Mesih, sizinle sohbet etmek, rehberlik ve sevgi sunmak için buradayım. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?"