Esenyurt’ta doktora bıçakla saldırı! Dehşet anlarında tehditler yumruklar konuştu: Görevimizi yapamıyoruz

İstanbul'daki bir devlet hastanesinde bir hastanın ailesinin hamile bir hemşireyi dövmesi olayının ardından bu defa Esenyurt'ta bir doktor eli bıçaklı bir saldırgan tarafından aldığı darbeyle gözünden yaralandı. Gözü dönmüş saldırgan koridorda bekleyen bir şahsın da boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Hastanenin acil servisinde görev alan Ahmet Şen, "Herkes bize o kadar zarar veriyor ki görevimizi yapamıyoruz. O bıçak boğazını kesebilirdi'' dedi.

İHA Giriş Tarihi: 19.01.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 15:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL