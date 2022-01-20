Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

Son dakika haberine göre: Adana'da ayrılma aşamasında olan bir kişi, karısının kaldığı babasının evini bastı. Bu sırada saldırıya uğrayan kadın KADES'i kullanarak yardım istediği polisler tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 06:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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