20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

Son dakika haberine göre: Adana'da ayrılma aşamasında olan bir kişi, karısının kaldığı babasının evini bastı. Bu sırada saldırıya uğrayan kadın KADES'i kullanarak yardım istediği polisler tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 06:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 08:59
  • 1
  • 8
Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S, boşanma aşamasında olduğu eşi S.S'in kaldığı baba evini gelip saldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

Bu sırada S.S Kadın Destek Uygulamasını (KADES) aracılığıyla yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.

  • 3
  • 8
Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

S.S'in kardeşi O.B, M.S'in üzerine arabayı sürdüğü esnada araca pompalı tüfekle ateş açtı. M.S, kullandığı otomobille apartmanın korkuluklarına çarptı.

  • 4
  • 8
Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

Ardından araçtan inen M.S ile kendisine ateş açan O.B arasında kavga yaşandı. Daha sonra M.S tekrardan eve girmeye çalışıp, S.S'ye saldırmak istedi.

  • 5
  • 8
Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! KADES ihbarıyla kurtuldu

Bu sırada olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, pompalı tüfekle ateş açan O.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan koca ise polis araçların mahalleye giriş yaptığını görmesi üzerine olay yerinden yaya olarak kaçtı.