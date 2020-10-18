Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında genç kadını vurup intihar etti Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında genç kadını vurup intihar etti Esenler Otogar Bağlantı Yolunda, yanındaki genç kadınla tartışan bir kişi belinden çıkardığı silah ile önce kadını vurdu. Başından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Giriş Tarihi: 18.10.2020 05:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 05:44 GENÇ KADIN AĞIR YARALI, SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı.
Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanaye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan Hazal T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.