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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii'nden son görüntüler 43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii'nden son görüntüler İstanbul Taksim Meydanı'nın en özel köşesinde, tramvay yolunun hemen başında inşaatı süren Taksim Camii'nde çalışmalar son hız sürüyor. 43 yıldır hayali kurulan, bu yılın sonunda ibadete açılması planlanan camide son durum kameralara böyle yansıdı. Giriş Tarihi: 18.10.2020 07:27 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 07:30
Binlerce farklı dilden, dinden, ırktan insana ev sahipliği yapan Taksim'in göbeğinde yer alan cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Camiyi de içine alacak olan alanda herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı rengarenk bir kültür bahçesi de yer alacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu anda caminin cepheleri tamamlandı ve kat cephe kaplamalarına başlandı. Çalışmalar sonrasında iskeleler sökülecek ve kısa sürede caminin inşaatı bitirilecek. Eş zamanlı iç mekan çalışmalarına da hız verildi.
Önümüzdeki günlerde kubbe altı namaz alanı, nakkaş ve kalem işleri, çevre perde işlemleri bitirilecek. Caminin bu yılın sonunda açılması hedefleniyor. Biz de bu özel inşaatı gezmek üzere yetkililerden gerekli izinleri alarak yola koyulduk. Meydandan bakıldığında caminin büyük bölümünün tamamlandığını görmek mümkün. Yavaş yavaş, hissederek ilerliyoruz girişe doğru... Her bir detayı, köşesi ayrı ayrı düşünülmüş, bu toprakların ruhunu yansıtır biçimde tasarlanmış cami inşaat alanına gezmek için hazırlıklara başlıyoruz. Önce baretleri takıyoruz, ardından inşaat yeleklerimizi giyiyoruz. Tabii maskemizi unutmuyoruz. Fotoğrafçı arkadaşım Hatice Çinar'la tarihi bir ana erkenden tanıklık etmenin verdiği hisle doluyuz. Bitmesine sayılı zaman kalan caminin bu halini görmek bile insanı etkiliyor. Aslında bu bir cami projesi olmaktan öte, 49 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi.