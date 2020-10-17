Son dakika... Saatler geri alınacak mı? Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin gelmesi ile birlikte en çok merak edilenler arasında kış saati uygulaması yer aldı. Bilindiği üzere 2016 yılından önce kış saati uygulaması ile birlikte saatler geri alınıyordu. Peki, bu sene saatler geri alınacak mı? 2020'de Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınıyor? İşte merak edilenler...