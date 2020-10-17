Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Saatler geri alınacak mı? 2020'de Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınıyor? Saatler geri alınacak mı? 2020'de Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınıyor?
Bu sene saatler geri alınacak mı? Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilen konular arasında kış saati uygulaması yer aldı. Türkiye'de 4 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması konusunda araştırmalar hız kazandı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016 yılında yaz saati uygulamasına geçilmişti. her sene yıl boyu devam edilecek. Peki, saatler geri alınacak mı? 2020'de Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 17:08
Son dakika... Saatler geri alınacak mı? Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin gelmesi ile birlikte en çok merak edilenler arasında kış saati uygulaması yer aldı. Bilindiği üzere 2016 yılından önce kış saati uygulaması ile birlikte saatler geri alınıyordu. Peki, bu sene saatler geri alınacak mı? 2020'de Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınıyor? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
2020 yılında saatler geri alınmayacak. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.
KIŞ SAATİNE GEÇİLMEYECEK
Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:
"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.