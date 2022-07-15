15 Temmuz 2022, Cuma
Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar
Erzurum'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Tuana Ürey'i, yardımına koşanların sözleri korkuttu. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi", "Şu teyzesine iki tokat atın" sözleri, Tuana'yı ağlattı.
Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 09:57
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