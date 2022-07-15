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Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar

Erzurum'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Tuana Ürey'i, yardımına koşanların sözleri korkuttu. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi", "Şu teyzesine iki tokat atın" sözleri, Tuana'yı ağlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 09:57
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Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar

Erzurum'un Palandöken ilçesinde akrabalarıyla alışverişten dönen Tuana Ürey'e Şerafettin Canpolat'ın kullandığı 25 H 0069 plakalı özel halk otobüsü çarptı.

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Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar

Yüzüstü yerde kalan Tuana'nın yardımına çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, kalkmak isteyen Tuana Ürey'i yerde kalması konusunda uyardı.

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Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar

Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi, abla" gibi sözlerle yaşattığı panik, Tuana'nın korkup, ağlamasına neden oldu.

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Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar

Bu arada elinden poşetlerini bırakmayan teyzesi panik içinde yeğenine yardım etmeye çalıştı.

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Erzurum’da korkutan kaza! Küçük kızın yardımına koştular sözleriyle ağlattılar

Sinir krizi geçirip, zaman zaman yeğenine çarpan otobüsü tekmeleyen Tuana'nın teyzesini hem çevredekiler hem de sağlık ekipleri sakinleştiremedi.