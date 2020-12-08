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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yamyam köpek balığının ölümcül karşılaşması! Rakibini yutmaya çalıştı gerçek çok başka çıktı Yamyam köpek balığının ölümcül karşılaşması! Rakibini yutmaya çalıştı gerçek çok başka çıktı Mavi dünyanın yamyamı olarak bilinen köpek balığının ölümcül karşılaşması kameralara yansıdı. Güney Afrika'nın derin sularında keşife çıkan vahşi doğa uzmanı Mia Vorster, yamyam köpek balığı ve rakibinin ölümcül karşılaşmasını dünyaya aktardı. O anlar böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:39
Olağanüstü olay, Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda yaşandı. Vahşi Doğa Uzmanı Mia Vorster ve uzman köpek balığı rehberi Ali ile Güney Afrika'daki Aliwal Shoal'da mavi dünyanın derinliklerine daldı.
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Her gün bu muhteşem hayvanlarla yüzdüğünü ifade eden Vorster, böylesine büyük bir olaya ilk kez şahit olduğunu söyledi. Bunun insanlar için aslında ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Vorster olayı şöyle anlattı:
"Normalde çok arkadaş canlısı ve rahatlar. Her gün bizi ziyarete geliyorlar. Son 12 yıldır sürekli birlikte yüzüyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadık."
"GoPro ile çekim yaptığımız için böylesine muhteşem bir olaya tanıklık ettik. Hızlı ve enerjik olan bu canlılar, küçük balık gruplarına saldırırken suyun içinde bir sıçrama yapıyor."
"Yaşadığımız olayda da buna benzer bir şey meydana geldi. Asıl hedefi farklı olan köpek balığı bir anda diğer rakibine atak yaptı."