Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler

Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler... Geçtiğimiz günlerde İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı Eshed'in uzaylılar hakkında söylediği sözler büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Eshed açıklamasında "Uzaylılar kendilerini göstermek istemiyor çünkü insanlık buna hazır değil" açıklamasında bulundu." Bu sözlerin ardından bilim insanları Eshed'in sözlerini 'delilik' olarak yorumladı. Geçen sene ABD tarafından yayınlanan 'tanımlanamayan cisim' görüntüleri ve savaş pilotunun çektiği anların basına sızması sonucu, ilginç gerçekler de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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