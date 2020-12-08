08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler

Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler

Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler... Geçtiğimiz günlerde İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı Eshed'in uzaylılar hakkında söylediği sözler büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Eshed açıklamasında "Uzaylılar kendilerini göstermek istemiyor çünkü insanlık buna hazır değil" açıklamasında bulundu." Bu sözlerin ardından bilim insanları Eshed'in sözlerini 'delilik' olarak yorumladı. Geçen sene ABD tarafından yayınlanan 'tanımlanamayan cisim' görüntüleri ve savaş pilotunun çektiği anların basına sızması sonucu, ilginç gerçekler de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:14
  • 1
  • 96
Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler
Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bir süredir bilimin de merceğinde. Bilim insanları yapılan onca çalışmaya rağmen bunu kanıtlar nitelikte bir bulguya ulaşamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 96
Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler
Ancak İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı Prof. Haim Eshed'in açıklamaları konuyu bir kez daha gündeme getirdi.
  • 3
  • 96
Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler
1981'den 2010'a kadar İsrail'in uzay programının başında bulunan Eshed ülke basınına yaptığı açıklamada "Uzaylılar kendilerini göstermek istemiyor çünkü insanlık buna hazır değil" ifadelerine yer verdi.
  • 4
  • 96
Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler
Röportajında uzaylıların ABD Başkanı Donald Trump'la sessizlik anlaşması yaptığını iddia eden Eshed uzaylıların Mars'ta bir üssünün olduğunu öne sürdü.
  • 5
  • 96
Son dakika | Dünyayı sarsan uzaylı iddiası: Kendilerini göstermek istemiyorlar! İşte dehşete düşüren kareler

"Bunları çıkıp 5 yıl önce söyleseydim, beni hastaneye yatırırlardı" diyen Eshed bu açıklamayı neden şimdi yaptınız sorusuna ise "Bugün kaybedecek hiçbir şeyim yok. Unvanlarımı ve ödüllerimi aldım, eğilimin değiştiği yurt dışındaki üniversitelerde saygı görüyorum" cevabını verdi.